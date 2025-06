AKITA

AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned..

NamnAKITA

RankNo.1424

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud68,071,541,209,830.58

Maxutbud0

Totalt utbud100,000,000,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum2021-01-01 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.00002886,2021-05-11

Lägsta pris0,2021-02-18

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionAKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned..

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.