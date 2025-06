AICORE

AICORE is an innovative token in the BullBear AI ecosystem. It is generated from burning AIBB tokens. AICORE is used to promote AIBB development and can also be used to play AIGAME, buy and sell Exclusive NFT, using transaction fees in AICHAIN Layer-2

NamnAICORE

RankNo.7921

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)%0,00

Cirkulationsutbud0

Maxutbud200.000

Totalt utbud200.000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin27.009606311786392,2023-08-17

Lägsta pris0.09994633597225266,2025-02-03

Offentlig blockkedjaARB

Sektor

Sociala medier

