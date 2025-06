AICODE

AICODE is the only code that drives the operation of the ArbCity. Code is to AI what oil is to industry. AICODE will be applied to all aspects of AICode AI: NFT acquisition, application’s value and revenue distribution in AIFI, governance, etc.

NamnAICODE

RankNo.4314

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud1,025,569

Totalt utbud1,025,569

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin164.9932244465079,2023-04-30

Lägsta pris0.20304979842651852,2025-04-09

Offentlig blockkedjaARB

Sektor

Sociala medier

