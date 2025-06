AI16Z

ai16z is the first venture capital firm led by Al agents. Our team of Al leaders are aiming to shape the future of Al. We connect Al entrepreneurs, investors, and experts, fostering growth in a rapidly evolving ecosystem. The singularity is approaching, and we are here to guide it forward.

RankNo.175

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)7.08%

Cirkulationsutbud1,099,998,567.5194366

Maxutbud1,099,999,958.01

Totalt utbud1,099,998,567.5194366

Cirkulationshastighet0.9999%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin2.479160142705961,2025-01-02

Lägsta pris0.001725457772544541,2024-10-25

Offentlig blockkedjaSOL

Sektor

Sociala medier

