Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

RankNo.606

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)2.06%

Cirkulationsutbud1,400,000,000

Maxutbud5,000,000,000

Totalt utbud5,000,000,000

Cirkulationshastighet0.28%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.037527642405048224,2025-05-27

Lägsta pris0.011722995293156556,2025-05-16

Offentlig blockkedjaBSC

