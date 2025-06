AGRS

Agoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI.

NamnAGRS

RankNo.741

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.42%

Cirkulationsutbud29,861,810.83728983

Maxutbud0

Totalt utbud42,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin11.438987598091936,2024-02-25

Lägsta pris0.05397609993815422,2016-12-08

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionAgoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.