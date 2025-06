AES

Aree Shards (AES) token plays a critical role of being both the key monetary token and governance token of Aqua Farm. AES token is a fixed deflationary token, which is designed to reward and incentivize players and token holders.

NamnAES

RankNo.5426

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud0

Totalt utbud960,474,360.54

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.024899498212143312,2023-05-17

Lägsta pris0.000091078126583374,2024-11-27

Offentlig blockkedjaMATIC

IntroduktionAree Shards (AES) token plays a critical role of being both the key monetary token and governance token of Aqua Farm. AES token is a fixed deflationary token, which is designed to reward and incentivize players and token holders.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.