Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

RankNo.478

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)11.60%

Cirkulationsutbud479,999,995.7689212

Maxutbud500,000,000

Totalt utbud500,000,000

Cirkulationshastighet0.9599%

Utgivningsdatum2018-12-18 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.6970735396414783,2025-04-16

Lägsta pris0.0161023174991,2020-03-13

Offentlig blockkedjaETH

