MEXC DEX+ Användaravtal

Introduktion A) Detta DEX Serviceavtal ("Avtal") är ett avtal mellan dig ("du", "din" eller "Användaren") och MEXC Global ("vi", "vår", "oss" eller "MEXC"). Här anges de villkor som styr din användning av MEXC:s DEX-produkt (nedan kallad "DEX") och relaterade handelstjänster via mexc.com eller någon av våra associerade webbplatser, applikationsprogrammeringsgränssnitt eller mobilapplikationer (gemensamt kallade "Plattformen"). B) Villkoren i detta Avtal kompletterar Användaravtalet, Integritetspolicyn, Riskbeskrivningen eller något annat avtal eller publikation avseende MEXC:s DEX-produkter eller relaterade handelstjänster som kan publiceras av MEXC från tid till annan (gemensamt kallade "Rättsliga dokument"). Om villkoren i detta avtal skiljer sig från villkoren i de juridiska dokumenten, ska villkoren i detta avtal gälla. Innan du använder våra DEX-produkter och relaterade tjänster bör du läsa detta avtal och de juridiska dokumenten noggrant. C) Genom att använda MEXC:s DEX-produkter och relaterade handelstjänster ("Tjänsten" eller "Tjänsterna") anses du ha läst, godkänt och fullt ut förstått villkoren i detta Avtal och de villkor som anges i de Juridiska Dokumenten (inklusive eventuella revideringar som kan publiceras av oss från tid till annan). Om du inte godkänner några villkor som anges i detta avtal eller de juridiska dokumenten, uppmanas du härmed att omedelbart sluta använda tjänsterna. Genom att fortsätta använda Tjänsterna anses du ovillkorligen ha godkänt de villkor som anges i detta Avtal och de Juridiska dokumenten i sin helhet. D) Observera att vissa användare som är bosatta i specifika jurisdiktioner inte får tillgång till Tjänsten, vilket kan inkludera Nordkorea, Kuba, Sudan, Syrien, Iran, Kina, Singapore, USA, Storbritannien, Hongkong, ryskkontrollerade regioner i Ukraina (för närvarande inklusive regionerna Krim, Donetsk och Luhansk), Sevastopol och Kanada (tillsammans kallade "Förbjudna länder"). Ovanstående lista är inte uttömmande till sin natur och kan bli föremål för ensidiga ändringar av MEXC utan föregående meddelande till dig.

MEXC DEX+ Produkter och tjänster A) Tjänsterna består av aggregatorer som gör det möjligt för dig att byta vissa digitala tillgångar genom en mängd olika blockkedjenätverk ("Tredjeparts blockkedjor"). När MEXC utför tjänsterna ska MEXC fungera som en plattform för visning av information och ett ombud som lägger en sälj- eller köporder ("Order") efter vederbörliga instruktioner från dig. MEXC garanterar dock inte att sådana order fullföljs eller att sådana order kommer att läggas i tid. B) Digitala plånböcker kan ha olika decentraliserade egenskaper hos blockkedjetekniken. Dessa decentraliserade tjänster skiljer sig mellan olika bank- och finansinstitut. Du förstår och accepterar att MEXC inte är ansvarigt för lagring av din privata nyckel och seed phrase. Din privata nyckel och Mnemonic Phrase har anförtrotts av en vederbörligen auktoriserad tredjepartsleverantör. Du samtycker vidare till och förstår att det är ditt eget ansvar att upprätthålla sekretessen och säkerheten av ditt MEXC-konto och lösenord och du är ansvarig för alla aktiviteter som utförs på ditt MEXC-konto (inklusive, men inte begränsat till, avslöjande av information, utlämnande av information, online-klick för samtycke eller inlämning av olika regelavtal, online-förnyelse av avtal eller köptjänst, osv.) Du tar fullt ansvar för alla åtgärder och uttalanden som görs med hjälp av dina konton och lösenord C) Du kan länka din personliga digitala plånbok för att använda MEXC DEX+ tjänster. I sådana fall skapas och lagras den privata nyckeln och den mnemoniska frasen enbart under ditt ansvar. Varken MEXC eller någon auktoriserad tredjepartsleverantör har tillgång till din plånbok. Du är ensam ansvarig för alla transaktioner som involverar din plånbok, oavsett om du godkänner eller auktoriserar dem. Du tar fullt ansvar för alla konsekvenser som uppstår till följd av detta. D) De digitala tillgångar som visas på våra tjänsters utvalda listor bestäms av olika faktorer, inklusive men inte begränsat till deras ranking på branscherkända dataanalysplattformar för digitala tillgångar som coingecko.com, en digital tillgångs prestanda på tjänsterna och våra policyer avseende de utvalda listorna. Du förstår och accepterar att vi inte stödjer eller marknadsför några digitala tillgångar genom någon av listningsfuktionerna. Vi har rätt att lägga till, ändra, uppdatera eller ta bort digitala tillgångar från någon av de presenterade listorna eller tjänsterna efter eget gottfinnande. E) Du samtycker till att du endast ska använda Tjänsterna för legitima ändamål och att du inte ska använda Tjänsterna som ett medium för att bryta mot Tillämpliga lagar. Du samtycker också till att följa detta Avtal, Användarvillkoren, alla regler, villkor och andra meddelanden eller relevanta avtal som publiceras och uppdateras av MEXC från tid till annan, inklusive meddelanden, instruktioner om förfarande, riskinformation och andra regler och villkor. F) Du samtycker till och accepterar att Tjänsten är en tidig version av produkten och att den ännu inte är fullständigt granskad. Vi är inte ansvariga för eventuella förluster som du kan uppleva, och vi är inte heller skyldiga att kompensera eller hålla dig skadeslös för förlorade digitala tillgångar i samband med användning av sådana prototypprodukter eller -tjänster.

Avgifter och kostnader A) Under din tillgång till och användning av tjänsterna kan du ådra dig olika gasavgifter. Gasavgifter som genereras på tredje parts blockkedjor under tjänsterna kommer att belastas dig. B) Avgifter för protokoll från tredje part. Det kan också finnas andra protokollavgifter från tredje part som uppstår under din tillgång till och användning av tjänsterna, inklusive men inte begränsat till din överföring av digitala tillgångar. Du är ensam ansvarig för alla dessa protokollavgifter från tredje part som kan uppstå. C) Avgifter för tjänster. Observera att MEXC för närvarande inte tar ut några avgifter ("Serviceavgifter"), men vi förbehåller oss rätten att debitera dig serviceavgifter i framtiden. Vi kan debitera dig vissa serviceavgifter för att tillhandahålla tjänsterna till dig. Serviceavgifterna kan vara en procentandel av ditt transaktionsbelopp via tjänsterna. Vi kommer att dra av tillämpliga serviceavgifter från ditt transaktionsbelopp som betalning för din användning av tjänsterna. Eventuella avgiftstabeller publiceras på vår plattform från tid till annan och vi förbehåller oss rätten att uppdatera sådana avgiftstabeller, om några, efter eget gottfinnande.

Riskfriskrivning A) Tjänsterna möjliggör handel med mycket komplicerade och volatila finansiella instrument och handel med dessa kan utsätta dig för ett antal risker, inklusive men inte begränsat till cybersäkerhetsrisker och risken för förluster, och vi föreslår att du gör dig medveten om de risker som är involverade. Genom att använda tjänsterna anses du ha gjort dig medveten om de risker som är förknippade med dem. B) Du förstår och samtycker till att när du löser in eller får tillgång till dina digitala tillgångar kan den tid det faktiskt tar för dig att få de digitala tillgångarna i din digitala plånbok variera, och de digitala tillgångar som tas emot och visas i din digitala plånbok ska vara slutgiltiga. MEXC är inte ansvarigt för eventuella förluster till följd av det ovan nämnda. C) Du samtycker till att du ska bära alla förluster som uppstår till följd av ditt eget fel eller misstag, inklusive men inte begränsat till: att inte följa transaktionsmeddelandena, att inte genomföra transaktioner i rätt tid via våra tjänster, att glömma eller läcka kontosäkerhetsinställningar, knäckta lösenord, att din dator invaderas eller hackas av andra och/eller att ange fel adress för att överföra eller ta emot digitala tillgångar. D) Genom att använda tjänsten och länka till en plånbok som inte kontrolleras av MEXC eller dess auktoriserade tredjepartsleverantörer, bekräftar och samtycker du till att du bär alla konsekvenser och ansvar som följer av transaktioner som härrör från eller är anslutna till den. Varken MEXC eller dess auktoriserade tredjepartsleverantörer ska hållas ansvariga för förluster, skador eller obehöriga transaktioner som uppstår på grund av detta. E) Du förstår och samtycker till att när du använder tjänsterna kan du komma åt och använda tredjeparts blockkedjor. MEXC ska inte vara ansvarigt för några förluster och alla förluster som orsakas av din användning av eller tillgång till tredjeparts blockkedjor. MEXC ska inte hållas ansvarigt för eventuella förluster som uppstår till följd av kontraktssårbarheter; hackningsincidenter; avstängning, avbrytande eller avslutande av verksamheten; konkurs; onormal avstängning eller upphörande av tredjeparts blockkedje-verksamhet eller andra potentiella risker. Vidare samtycker du till att bära alla förluster som du kan drabbas av till följd av ovannämnda risker. Om du drabbas av förluster till följd av ovannämnda risker, förstår du och samtycker till att alla digitala tillgångar som kan vara lagrade i din digitala plånbok kan vara permanent förlorade. F) Tjänsten kan också innehålla länkar eller funktioner för att komma åt eller använda webbplatser från tredje part ("Tredjeparts-webbplatser") och applikationer ("Tredjeparts-applikationer"), eller på annat sätt visa, inkludera eller göra tillgängligt innehåll, data, information, tjänster, applikationer eller material från tredje part ("Tredjeparts-material"). Eventuella länkar till tredjepartswebbplatser i tjänsterna innebär inte att MEXC stöder några produkter, tjänster, information och ansvarsfriskrivningar som tillhandahålls där, och MEXC garanterar inte riktigheten i den information som finns där. När du klickar på en länk till, eller får tillgång till och använder, en tredjepartswebbplats eller tredjepartsapplikation, även om vi kanske inte varnar dig för att du har lämnat våra tjänster, är du föremål för villkoren (inklusive sekretesspolicyer/meddelanden) för en annan webbplats eller destination. Sådana tredjepartswebbplatser, tredjepartsapplikationer och tredjepartsmaterial står inte under MEXC:s kontroll och kan vara "öppna" applikationer för vilka ingen regress är möjlig. MEXC är inte ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för tredjeparts-webbplatser, tredjeparts-applikationer och tredjeparts-material. MEXC tillhandahåller länkar till dessa tredjepartswebbplatser och tredjepartsapplikationer endast som en bekvämlighet och granskar inte, godkänner, övervakar, stöder, garanterar eller gör några utfästelser avseende tredjepartswebbplatser eller tredjepartsapplikationer, eller deras produkter eller tjänster eller tillhörande tredjepartsmaterial. Du använder alla länkar på tredjepartswebbplatser, tredjepartsapplikationer och tredjepartsmaterial på egen risk. MEXC ska inte hållas ansvarigt för eventuella förluster som orsakas av din användning av sådana tredjepartsprodukter och tjänster på tredjepartswebbplatser och tredjepartsapplikationer. MEXC och varje tredjepartswebbplats och tredjepartsapplikation är oberoende juridiska personer, och detta avtal ska inte utgöra någon form av agentur, partnerskap eller samarbetsförhållande mellan parterna. MEXC och varje Tredjepartswebbplats och Tredjepartsapplikation ska ansvara för sina respektive anspråk, skulder och tvister som uppstår till följd av utförandet av deras respektive kontrakt och avtal. G) Tredjeparts felfunktioner i blockkedjan. Du förstår och samtycker till att om MEXC eller någon tredjeparts blockkedja(or) inte fungerar korrekt eller tjänsterna avbryts på grund av följande villkor, och du inte kan använda tjänsterna eller inte kan göra kommandon eller genomföra relaterade kommandon eller transaktioner, inklusive utan begränsning, fel, försening, avbrott, systemets brist på svar, systemets försenade svar eller andra onormala och/eller oväntade omständigheter, ska MEXC inte vara ansvarig för några förluster. Dessa omständigheter inkluderar, men är inte begränsade till: Tredjeparts blockkedja(er) avbryter, och / eller avslutar sin verksamhet, stänger ner och / eller onormalt avbryter eller avslutar tjänsterna;

Serviceavbrott på grund av underhåll som meddelats av MEXC eller tredje parts blockkedja;

Systemet misslyckas med att överföra data;

Force Majeure-händelse(r) som leder till att tredje parts blockkedja stängs av;

Tredjeparts blockkedjas serviceavbrott eller försening som härrör från hacking, datavirus, tekniska justeringar eller fel, webbplatsuppgraderingar, bankfrågor, tillfälliga stängningar som härrör från lagliga eller statliga bestämmelser; osv;

Tredjeparts blockkedjas serviceavbrott eller försening orsakad av att dess datorsystem är skadat, defekt eller inte kan fungera normalt;

Förluster som uppstår på grund av tekniska problem som inte kan förutses eller lösas med befintlig teknik i branschen;

Förluster som du eller annan tredje part drabbas av och som beror på tredje parts fel eller dröjsmål;

Förluster som du eller andra tredje parter drabbas av till följd av ändringar i lagar, förordningar och/eller myndighetsbeslut;

Förluster som du eller andra tredje parter drabbas av och som uppstår till följd av Force Majeure-händelser som orsakas av oförutsedda, oundvikliga och/eller olösliga objektiva omständigheter. Du förstår och samtycker till att de ovan nämnda skälen kan leda till onormala transaktioner, prisfluktuationer, marknadsfluktuationer, marknadsavbrott och andra möjliga onormala omständigheter. Du är också medveten om att riskupplysningen i detta dokument inte är och inte kan vara heltäckande eller uttömmande. MEXC kan vägra att utföra dina kommandon baserat på de faktiska omständigheterna. Vidare förstår och samtycker du till att MEXC inte ska hållas ansvarigt för några förluster som uppstår till följd av eller är relaterade till någon av de ovannämnda omständigheterna. Särskild påminnelse: Genom att använda våra tjänster anses du ha samtyckt till att själv hantera de potentiella riskerna, bedöma värdet av och riskerna med investeringar i digitala tillgångar och bära de eventuella ekonomiska riskerna för att förlora alla dina investeringar. Du anses ha samtyckt till att ta hänsyn till dina egna ekonomiska förhållanden och risktolerans innan du genomför någon marginalhandel, och du inser tydligt riskerna med att investera i digitala Tillgångar. Du förstår att du kan göra vinster eller förluster när du deltar i marginalhandel med digitala tillgångar. Riskpåminnelsen i detta avtal innehåller inte en förteckning över alla risker som är förknippade med marginalhandel med digitala tillgångar. Du uppmanas härmed att ha en tydlig förståelse för detta och att påminnas om att sådana investeringar kan innebära höga risker och att försiktiga investeringar rekommenderas.

Ingen ekonomisk rådgivning A) Du bekräftar att din användning av våra tjänster på vår plattform är ett helt frivilligt beteende från din sida baserat på din egen ekonomiska situation och din kunskap om de relevanta riskerna, som inte är relaterade till oss eller någon tredje part på något sätt. B) Alla affärer med dig som genomförs av oss kommer att vara på en "endast utförande", "icke rådgiven" och "som den är" basis. Du ska förlita dig på din oberoende bedömning för dina investeringar och du har inte rätt att be oss ge dig investeringsrådgivning i samband med transaktioner. MEXC är inte, och är inte skyldig att ge dig någon investeringsrådgivning.

Ansvarsbegränsning A) MEXC garanterar inte tjänstens prestanda och du är ansvarig för att genomföra din egen due diligence när du använder våra tjänster. Du erkänner och samtycker till att förlusten eller ansvaret som orsakas av eventuella risker som är involverade i din användning av tjänsterna kommer att bäras av dig enbart, och MEXC kommer inte att bära något ansvar för detsamma. Du bekräftar att du kan ådra dig förluster när du deltar i DEX-handel, och du samtycker till att bära alla sådana förluster ensam. B) Du bekräftar och samtycker till att du är ansvarig för alla skulder, förluster eller kostnader av något slag som vi kan ådra oss till följd av att du inte fullgör någon av dina skyldigheter, samt i samband med att MEXC agerar i enlighet med dina beställningar eller på sådant sätt som tillåts enligt detta avtal, användaravtalet och andra regler eller avtal som rör användningen av våra tjänster som vi kan publicera från tid till annan. C) Du samtycker till och bekräftar att vi inte kommer att ha något ansvar gentemot dig i förhållande till förlust, kostnader eller utgifter som du drabbas av till följd av att du inte kan genomföra en transaktion eller någon orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll och vars effekt ligger utanför vår rimliga kontroll att undvika. D) Du förstår och samtycker till att MEXC:s sammanlagda ansvar inte ska överstiga de serviceavgifter som MEXC erhållit från dig.