MEXC Mastercard
Låt oss ansöka om ett MEXC MasterCard och fylla på det med din krypto balans
Global konsumtion
Använd det för onlineshopping över hela världen
Fyll på ditt kryptosaldo när som helst
Skapa ett kort genom 3 steg
Ansök online
För att ansöka om Mastercard online via MEXC-webbplatsen måste du slutföra avancerad KYC och tillhandahålla pass och personligt foto.
Aktivera online
Efter att ansökan har godkänts kan du aktivera ditt MEXC Mastercard online och fylla på kortet via ditt MEXC-konto.
Kortet är redo
Ditt MEXC Mastercard är nu aktiverat. Du kan använda ditt MEXC Mastercard för konsumtion.
Fördelar
Enklare
Ansök online, ingen tidsbokning krävs.
Det virtuella kortet kan användas omedelbart.
Högre säkerhet
3D Secure (3DS) garanterar säkerheten för dina transaktioner.
Ta emot varningar i realtid på din smartphone för varje transaktion, och håll alltid koll på dina pengar.
Bekvämare
Detta kort stöder online shopping över hela världen via Mastercard-nätverket.