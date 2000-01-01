MEXC:s program för likviditetspartners
Bli en del av det globala nätverket av högpresterande P2P-handlare som driver MEXC
Ansök nu
Exklusivt program för proaktiva P2P-handlare
Publicera konkurrenskraftiga annonser, håll marknaderna likvida och stärk MEXC-ekosystemet för att låsa upp garanterade månatliga belöningar.
Utveckla ditt P2P-företag med oss
Få månatliga belöningar på upp till 1,000 USDT för att tillhandahålla likviditet på MEXC P2P
Fördelar
Garanterade månatliga belöningar
Håll dig aktiv, lägg upp annonser och tillhandahåll likviditet till konkurrenskraftiga priser. Få fasta USDT-utbetalningar varje månad baserat på din prestation.
Ökad synlighet
Få prioriterad placering på P2P-marknaden för att öka orderflödet och öka din handelsexponering.
Dedikerad kontosupport
Få direktkontakt med en regional MEXC-representant för introduktion, tvistlösning och personlig service.
Hur man tjänar en inkomst
Håll dig aktiv, se till att dina annonser är konkurrenskraftiga och prestera konsekvent för att låsa upp högre utbetalningar.
Öka aktiviteten
Håll dig online för att öka annonsens räckvidd och engagemang.
Öka konkurrenskraft för annonser
Erbjud bättre priser för att locka fler köpare och öka antalet affärer.
Öka slutförandegraden
Upprätthåll snabba svarstider och god service för att vinna användarnas förtroende.
Ju mer du bidrar, desto mer tjänar du.
Du kan tjäna upp till 1000 USDT per månad, och det slutliga belöningsbeloppet varierar beroende på marknad och kan bli föremål för granskning.
Vem kan ansöka?
En aktiv P2P-handlare vill tjäna stabila månatliga belöningar genom att publicera regelbundna annonser
En handlare på en annan börs söker bättre synlighet och incitament
En enskild handlare redo att gå från tagare till producent och börja tjäna pengar på annonsaktivitet
En partner för marknadstillväxt hjälp oss introducera användare och få in organisk volym i vårt P2P-ekosystem
Är du redo att börja tjäna pengar med MEXC?
Ansök om att bli likviditetspartner
Hur fungerar det?
1
Ansök
Fyll i ansökningsformuläret och bifoga bevis på handelsaktivitet från en annan plattform, inklusive den senaste handelsvolymen. Detta hjälper oss att bedöma din upplevelse och tillförlitlighet.
Tillämpa
2
Granskning av ansökan
Vårt team granskar inskickade ansökningar varje vecka. På grund av programmets begränsningar accepteras endast ett utvalt antal handlare på varje marknad för att upprätthålla belöningarnas hållbarhet.
3
Godkännande och introduktion
Ansökningarna granskas varje vecka. För att upprätthålla programmets integritet är deltagandet begränsat till ett utvalt antal handlare per region.
4
Börja tjäna pengar
Börja publicera säljannonser regelbundet till konkurrenskraftiga priser för att förbli berättigad och få dina månatliga likviditetsbelöningar.
Utforska MEXC:s program för likviditetspartners
Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta din MEXC-representant direkt.
Kontakta oss