Snabbköp
Belopp
Du kommer att få
USDT
Referenspris:
Bankkort:
Lägg till kort
Länka ett betal-/kreditkort innan du gör betalningen.
Jag förstår
OK
Du besöker Fiat-tjänster som drivs av Oceanblue Fintech UAB. Genom att klicka på “Köp nu”, representerar det att du har läst och samtyckt till Villkor och Integritetspolicy av Oceanblue Fintech UAB.
Hur fungerar det?
  • Slutför avancerad KYC och ytterligare verifiering
    Du måste slutföra de ovanstående verifieringarna för att använda tjänster för betalkort/kreditkort.
    KYC
  • Slutför länkning av kort
    När du använder kredit-/betalkortstjänster måste du först länka ditt bankkort innan du kan utföra transaktioner
    Länka nu
  • Lägg en order
    Få offerter från systemet och följ handelsprocessen för att göra en transaktion
  • Transaktionen slutförd
    Grattis till din lyckade transaktion. Du kan nu handla på terminsmarknaden!
    Terminer
Vanliga frågor
T+N Uttagsgräns
Läs mer
Om du har några frågor kan du skicka en OTC-biljett för förfrågningar.