Post
Typ och token
Typ
Token
Handel Fiat

Kontrollera om du uppfyller kraven för att publicera köpannonser.Verifiera nuVisa anledning

Transaktionspris och kvantitet
Pristyp

Marknadens referenspris: -- --/undefined
MEXC Orderbokens referenspris: --/undefined

Rörligt pris = marknadspris × rörlig ränta
Källa till uppgifter om marknadspriser: --
Annonspris
--/undefined
Referenspris för marknad
-- --/
MEXC pris referens
-- --/
Kvantitet och betalningsmetoder
Annonskvantitet
Om: -- --
Fiatsaldo: 0.0Överför
Transaktionsgräns
Enhet:--
--
Om: -- undefined
Max--
Om: -- undefined
Betalningsmetoder
Betalningsmetoder
Du kan lägga till upp till 10 betalningsmetoder.
Lägg till
Du kan lägga till upp till 10 betalningsmetoder.
Tidsgräns för betalning
15 minuter
Köparen måste göra överföringen inom betalningstiden och klicka på [Transfer Completed, Notify Seller] när den är klar.
Om tidsgränsen överskrids kommer transaktionen att avbrytas. Du kan justera tidsgränsen för varje betalningsmetod.
Automatiskt svar
Visa automatiskt svar
Villkor för Annonsör
Visa automatiskt svar
Förbjudet uppträdande: Det är strängt förbjudet att ta ut extra avgifter eller dela externa webbplatser eller meddelandeplattformar. Eventuella överträdelser kan leda till kontobegränsningar.
Handelskrav
För många krav för handel kommer att begränsa räckvidden för din annons.
Genomfört avancerad KYC
Registrerad i mer än
dagar
Mobilverifiering krävs
Mer än
spot-transaktioner genomförda
Mer än
P2P-affärer genomförda
Färre än
P2P-affärer genomförda
En enskild användare kan lägga upp till
ordrar på denna annons
Privat annons
Grön zon
Förhandsgranska
Förhandsgranska
Förhandsgranska
Förhandsgranska