MEXC P2P-program för handlare
Gå med i ett globalt nätverk av topp P2P-handlare och njut av exklusiva förmåner när du växer.
Förutom 0 P2P-handelsavgifter kan handlare på olika nivåer dra nytta av flera fördelar
HandlarportalDriv din P2P-verksamhet som ett proffs - allt på ett ställe. Få tillgång till avancerade verktyg för att hantera annonser, spåra ordrar och optimera din prestanda.
VerifieringsmärkeSkapa omedelbart förtroende. Stå ut med ett verifieringsmärke bredvid ditt handelsnamn och attrahera fler köpare med högt värde.
Dedikerad kundserviceFå prioriterad support, 24/7. Vår särskilda kanal för handlare ser till att du aldrig behöver vänta när en affär är på gång.