MEXC P2P-program för handlare

Gå med i ett globalt nätverk av topp P2P-handlare och njut av exklusiva förmåner när du växer.

Fördelar för handlare

Förutom 0 P2P-handelsavgifter kan handlare på olika nivåer dra nytta av flera fördelar

Verifierad handlare
Verifierad
Prime
Legacy
Innehar ett speciellt märke
Tillgång till handlarportalen
Integrera handel via vårt API
Uppgraderade förmåner
BIZ-handlare
BIZ
Anpassad avatar för varumärkesprofilering
Max 0 väntande order
Högprioriterad support för handlare
Insättningskraven varierar beroende på land/region, fiatvaluta och lokal riskpolicy.

Vi erbjuder:

Handlarportal

Driv din P2P-verksamhet som ett proffs - allt på ett ställe. Få tillgång till avancerade verktyg för att hantera annonser, spåra ordrar och optimera din prestanda.
Verifieringsmärke

Skapa omedelbart förtroende. Stå ut med ett verifieringsmärke bredvid ditt handelsnamn och attrahera fler köpare med högt värde.
Dedikerad kundservice

Få prioriterad support, 24/7. Vår särskilda kanal för handlare ser till att du aldrig behöver vänta när en affär är på gång.

Jämförelse av fördelar

Ansök om att gå med i MEXC P2P-program för handlare

Innan du får tillgång till verktyg för handlare, förmåner och belöningar i olika nivåer måste du uppfylla följande grundläggande krav.
SMS-verifiering
E-postverifiering
Avancerad KYC
Relevant erfarenhet av P2P-handel
Verifiering krävs
Viktiga anmärkningar: Inlämnande av ansökan garanterar inte godkännande. Varje ansökan granskas utifrån efterlevnadshistorik, handelsbeteende och efterlevnad av plattformsregler. Att enbart uppfylla minimikriterierna är ingen garanti för att bli antagen. Konton som är inblandade i bedräglig verksamhet, wash-handel eller policybrott kommer omedelbart att diskvalificeras. Tid för granskning: Ansökningar behandlas normalt inom 7 arbetsdagar. Se till att dina e-post- och appaviseringar är aktiverade för att få uppdateringar.

Vanliga frågor

Varför måste jag genomföra en avancerad KYC-verifiering för att ansöka om status som handlare?

För att upprätthålla en säker och kompatibel handelsmiljö måste alla MEXC P2P-handlare genomföra avancerad KYC-verifiering. Detta säkerställer förtroende, transparens och en säker upplevelse för handlare och köpare.