Evenemangsregler

1 . Vi kommer att kontakta vinnarna via e-post för att få leveransinformation

2 . Behörighet kommer att verifieras efter evenemangets slut. Användare som inte uppfyller kraven på plats kommer inte att kvalificera sig för belöningar.

3 . Endast insättningar som görs via bankkort/kreditkort, banköverföringar eller fiat-insättningsfunktioner är berättigade till detta evenemang.

4 . Nya användare är de som har registrerat sig på MEXC för första gången efter att evenemanget har startat.

5 . Insättningsbeloppen för giltiga inbjudna, som görs med bankkort/kreditkort, banköverföringar eller fiat-insättningsfunktioner, kommer att konverteras till motsvarande USDT-värde vid insättningstillfället och räknas in i din poäng på ledartavlan.

6 . MEXC kommer att strikt granska alla användare. All användning av tekniska metoder, till exempel skript, robotar, upprepade åtgärder eller automatisering för kontoregistrering eller aktivitet, kommer att leda till omedelbar diskvalificering. Denna regel gäller även om otillbörliga metoder endast används i vissa skeden av registreringen eller deltagandet. Dessutom kommer användare som ägnar sig åt vilseledande SEO-aktiviteter, särskilt med nyckelord som "MEXC Buy", "MEXC Login", "MEXC Official" eller "MEXC OTC", också att diskvalificeras från evenemanget.

7 . Dessa regler kommer att träda i kraft den . MEXC förbehåller sig rätten att granska evenemangets villkor och vidta nödvändiga åtgärder, inklusive mot användare och deras tillgångar, i fall av skadligt beteende eller missbruk av plattformen.

8 . Alla deltagare måste strikt följa MEXC:s användarvillkor. MEXC förbehåller sig rätten att diskvalificera alla användare som är inblandade i bedrägligt eller missbrukande beteende under evenemanget, inklusive registrering av flera konton eller andra aktiviteter relaterade till olagliga eller bedrägliga syften.

9 . MEXC behåller den slutliga tolkningsrätten för dessa villkor. Observera att dessa villkor kan komma att ändras eller att evenemanget kan komma att ställas in utan föregående meddelande. Håll dig informerad genom att regelbundet kontrollera uppdateringar av dessa villkor och evenemangsinformationen.