Evenemangsregler

1 . Detta evenemang är endast öppet för användare som har slutfört KYC-verifiering. Du kan kontrollera din verifieringsstatus här

2 . Detta evenemang är endast öppet för användare som köper krypto med JPY via kredit- / betalkort eller banköverföring.

3 . Nya användare är de som aldrig tidigare har gjort någon insättning på MEXC. Gör ditt första kryptoköp på motsvarande minst 100 USDT för att få 10 USDT. Belöningarna är begränsade till 400 användare enligt principen "först till kvarn".

4 . Varje vecka kommer användarna att rankas baserat på deras totala kryptoköp i JPY via kredit-/betalkort eller banköverföring, där beloppet konverteras till motsvarande USDT. De 10 bästa användarna kommer att få cashback-belöningar enligt följande: 1:a plats erhåller 300 USDT; 2:a-3:e plats 150 USDT vardera; och 4:e-10:e plats 50 USDT vardera. Vid lika köpbelopp avgörs rangordningen av antalet transaktioner, där användare som har gjort fler transaktioner rankas högre.

5 . Behörighet kommer att verifieras efter evenemangets slut. Användare som inte uppfyller kraven på plats kommer inte att kvalificera sig för belöningar.

6 . MEXC kommer att strikt granska alla användare. All användning av tekniska metoder, till exempel skript, robotar, upprepade åtgärder eller automatisering för kontoregistrering eller aktivitet, kommer att leda till omedelbar diskvalificering. Denna regel gäller även om otillbörliga metoder endast används i vissa skeden av registreringen eller deltagandet. Dessutom kommer användare som ägnar sig åt vilseledande SEO-aktiviteter, särskilt med nyckelord som "MEXC Buy", "MEXC Login", "MEXC Official" eller "MEXC OTC", också att diskvalificeras från evenemanget.

7 . Dessa regler kommer att träda i kraft den 0. MEXC förbehåller sig rätten att granska evenemangets villkor och vidta nödvändiga åtgärder, inklusive mot användare och deras tillgångar, i fall av skadligt beteende eller missbruk av plattformen.

8 . Belöningarna kommer att delas ut inom 7 arbetsdagar efter slutet av varje tävlingscykel och fördelningen baseras på den slutliga rankningen.

9 . Alla deltagare måste strikt följa MEXC:s användarvillkor. MEXC förbehåller sig rätten att diskvalificera alla användare som är inblandade i bedrägligt eller missbrukande beteende under evenemanget, inklusive registrering av flera konton eller andra aktiviteter relaterade till olagliga eller bedrägliga syften.

10 . MEXC behåller den slutliga tolkningsrätten för dessa villkor. Observera att dessa villkor kan komma att ändras eller att evenemanget kan komma att ställas in utan föregående meddelande. Håll dig informerad genom att regelbundet kontrollera uppdateringar av dessa villkor och evenemangsinformationen.