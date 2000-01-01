Ta emot en terminsposition av motsvarande värde vid genomförd insättning
Kredit-/betalkort
Insättning av Fiat
Banköverföring
Hämta terminsbonus och öppna en position
När du har slutfört betalningen, gör anspråk på din terminsbonus och öppna en position. Du kan välja handelspar och riktning.
Evenemangsregler
Regler för utdelning av belöningar
• Endast fiat-insättningar som görs via kredit-/betalkort, banköverföring eller fiat-insättning är berättigade. Tredjepartsbetalningar och interna överföringar stöds inte.
• Belöningar konverteras till USDT baserat på motsvarande värde i USDT vid tidpunkten för slutförandet av ordern (inte vid tidpunkten för orderläggningen).
• Utdelning av belöningar slutar den: ()
• För att delta i evenemanget måste det lägsta orderbeloppet vara större än 100 USDT.
• Det lägsta terminsorderbeloppet måste uppfyllas för att få belöningen. Om detta krav inte uppfylls kommer hämtning att avslås.
• Efter att ha gjort anspråk på bonusen får användarna en bonus motsvarande 2% av insättningen (max 500 USDT), som automatiskt öppnar en position i isolerat marginal-läge till marknadspris i ett av sex USDT-M Futures-par.
• Användare med öppna positioner eller väntande order i samma par kan inte göra anspråk. Kontrollera din terminsplånbok innan du hämtar.
Regler för användning av airdroppad terminsposition
1.Hämta en airdroppad terminsposition på evenemangssidan och gå sedan till sidan för terminshandel för att se den omedelbart.
2.Användare kan lägga till marginal till den aidroppade positionen för att utöka potentiella vinster, ställa in TP/SL-order för den eller stänga positionen. Om din aidroppade position genererar vinst efter stängning kommer den realiserade PNL att krediteras användarens terminskonto, medan den återstående marginalen från airdrop automatiskt kommer att återkallas. Om den airdroppade positionen ger upphov till en förlust (utan att lägga till marginal), begränsas den maximala förlusten till själva airdrop-positionen. För mer information hänvisas till de officiella riktlinjerna./sv-SE/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
Verifieringsregler
1. Användare måste sätta in pengar med sin egen betalningsmetod. För insättningar via banköverföring, vänligen se till att reference code är korrekt angiven.
2. MEXC tillämpar rigorösa verifieringsförfaranden för alla användare. All användning av teknisk manipulation - inklusive men inte begränsat till elektroniska skript, robotar, upprepade handlingar eller automatiserade kontoregistreringar - kommer att leda till omedelbar diskvalificering. Denna policy gäller strikt, även om sådana metoder endast används i vissa skeden av registreringen eller deltagandet. Dessutom kommer användare som upptäcks ägna sig åt vilseledande SEO-metoder, särskilt de som riktar sig till nyckelord som "MEXC Buy", "MEXC Login", "MEXC Official" eller "MEXC OTC", också att diskvalificeras från evenemanget.
3. MEXC förbehåller sig rätten att tolka de slutliga villkoren för detta evenemang och vidta lämpliga åtgärder mot skadliga aktiviteter eller plattformsmissbruk.
4. Alla deltagande användare måste strikt följa MEXC:s användarvillkor. MEXC förbehåller sig rätten att diskvalificera användare som deltar i bedrägliga eller kränkande aktiviteter under evenemanget, inklusive registrering av flera konton eller deltagande i aktiviteter relaterade till olagliga eller bedrägliga syften.
5. MEXC förbehåller sig den slutliga tolkningsrätten av dessa villkor. Observera att dessa villkor kan komma att ändras eller att evenemanget kan komma att ställas in utan föregående meddelande. Användarna uppmanas att hålla sig uppdaterade om de senaste villkoren för evenemanget.
6. Dessa villkor ska anses utgöra en integrerad del av MEXC:s användaravtal och integritetspolicy. I händelse av konflikt ska dessa villkor ha företräde.