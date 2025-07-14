True Base Army (TBA)
Skupni nagradni sklad
26,315,790TBA
26,315,790TBA
Skupna zavezana količina
-- MX
Skupna veljavna zavezana količina
-- MX
  • Zaveza MX se začne

    2025-07-14 13:00

  • MX Zaveza se konča

    2025-07-15 12:50
  • Žetoni airdrop
    2025-07-15 13:00 - 2025-07-15 14:00
  • Čas kotacije
    2025-07-15 15:00
1. Kriteriji zavezanosti MX
Podrobnosti posnetka

Dokler 2025-10-09 09:04
Moja skupna že veljavna količina
0 MX
Moj ocenjeni koeficient zavezanosti--
2. MX Podrobnosti zaveze
  • Moje dejanske nagrade
  • Moje ocenjene nagrade
  • Moja zavezana količina
  • Moja veljavna zavezanost






MX Stopnja Mehanizem

Raven dogodkaPogoji za nadgradnjo ravniKoeficient zavezanosti
V15Imetje MX100,0001
V2Povabite 1 veljavnega povabljenca1.5
V3Povabite 2 veljavnih povabljencev1.55
V4Povabite 3 veljavnih povabljencev1.6
V5Povabite 4 veljavnih povabljencev1.65
V6Povabite 5 veljavnih povabljencev1.7
V7Povabite 6 veljavnih povabljencev1.75

Opis pravila

Več MX žetonov, ki jih zavežete v dogodku, in več veljavnih povabljencev, ki jih uspešno povabite, višji bo vaš koeficient zavezanosti in večji bo vaš delež nagrad.

Primer: Predpostavimo, da sta na dogodku dva udeleženca, A in B.

A se zavezuje 2,999 MX brez veljavnih povabljencev, zato je koeficient zavezanosti 1.

B se zavezuje 3,000 MX in ima 2 veljavnih povabljencev, zato je koeficient zavezanosti 1.55.

Izračun nagrade za udeleženca A:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Izračun nagrade za udeleženca B:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

True Base Army (TBA)
Informacije o projektu
True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.
Podrobnosti projekta

Skupno število žetonov

1,000,000,000 TBA

Vrsta žetona

BASE

Skupaj airdropov

26,315,790 TBA

Naslov pogodbe

https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E

Število glasov

5 MX - 100,000 MX

Pravila dogodka
1. Ko uporabniki izpolnijo kriterije za sodelovanje na dogodku, se lahko zavežejo MX, da osvojijo brezplačne airdrope.
2. Uporabniki morajo pred sodelovanjem v dogodku Kickstarter opraviti vsaj eno trgovanje s terminskimi pogodbami (brez omejitev glede trgovalnega para ali zneska).
3. Sistem bo naredil posnetek števila veljavnih povabljenih uporabnikov (veljavno za 30 dni) in naslednji dan posodobil raven. Uporabniki lahko preverijo koeficient ravni svojega računa na strani dogodka.
Mehanizem zaveze
Uporabniki lahko zavežejo na podlagi svoje največje količine, ki jo je mogoče zavezati. Uspešne zaveze se bodo uporabljale samo za izračun nagrade in noben MX ne bo zamrznjen.
Nagrade airdrop
Nagrada za airdrop = trenutna veljavna zavezana količina uporabnika / veljavna zavezana količina vseh uporabnikov × skupni nagradni sklad. Nagrade bodo po koncu dogodka prenesene na uporabnikov račun spot.
Opomnik za tveganje
1. V nekaterih projektih so lahko pomanjkljivosti v zvezi s tehnologijo, delovanjem in drugimi vidiki. Po popolnem razumevanju projekta sodelujte previdno.
2. Cena projekta, za katerega ste glasovali, lahko zaradi tržnih razmer ali drugih podobnih razlogov močno niha.
3. Zaradi tehnologije, na kateri temelji projekt, ali razlogov, povezanih s platformo MEXC, morda ne boste mogli v celoti ali delno umakniti svojega sodelovanja v projektu.
4. Če posamezni uporabnik na več računih skupaj investira več kot 100,000 MX, lahko povezani računi sprožijo mehanizme platforme za nadzor tveganj. Nadaljujte previdno.