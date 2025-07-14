Podrobnosti posnetka
Dogodek se je končal.
Poravnava je zaključena. Če ste uspešno sodelovali na tem dogodku, pojdite na stran Zgodovina nagrad, da preverite podrobnosti svojih nagrad, in odprite svoj račun, da preverite, ali ste prejeli žetone Airdrop!
MX Stopnja Mehanizem
|Raven dogodka
|Pogoji za nadgradnjo ravni
|Koeficient zavezanosti
|V1
|5 ≤ Imetje MX ≤ 100,000
|1
|V2
|Povabite 1 veljavnega povabljenca
|1.5
|V3
|Povabite 2 veljavnih povabljencev
|1.55
|V4
|Povabite 3 veljavnih povabljencev
|1.6
|V5
|Povabite 4 veljavnih povabljencev
|1.65
|V6
|Povabite 5 veljavnih povabljencev
|1.7
|V7
|Povabite 6 veljavnih povabljencev
|1.75
Opis pravila
Več MX žetonov, ki jih zavežete v dogodku, in več veljavnih povabljencev, ki jih uspešno povabite, višji bo vaš koeficient zavezanosti in večji bo vaš delež nagrad.
Primer: Predpostavimo, da sta na dogodku dva udeleženca, A in B.
A se zavezuje 2,999 MX brez veljavnih povabljencev, zato je koeficient zavezanosti 1.
B se zavezuje 3,000 MX in ima 2 veljavnih povabljencev, zato je koeficient zavezanosti 1.55.
Izračun nagrade za udeleženca A:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Izračun nagrade za udeleženca B:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Skupno število žetonov
1,000,000,000 TBA
Vrsta žetona
BASE
Skupaj airdropov
26,315,790 TBA
Število glasov
5 MX - 100,000 MX
2. Cena projekta, za katerega ste glasovali, lahko zaradi tržnih razmer ali drugih podobnih razlogov močno niha.
3. Zaradi tehnologije, na kateri temelji projekt, ali razlogov, povezanih s platformo MEXC, morda ne boste mogli v celoti ali delno umakniti svojega sodelovanja v projektu.
4. Če posamezni uporabnik na več računih skupaj investira več kot 100,000 MX, lahko povezani računi sprožijo mehanizme platforme za nadzor tveganj. Nadaljujte previdno.