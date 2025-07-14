Opis pravila

Več MX žetonov, ki jih zavežete v dogodku, in več veljavnih povabljencev, ki jih uspešno povabite, višji bo vaš koeficient zavezanosti in večji bo vaš delež nagrad.

Primer: Predpostavimo, da sta na dogodku dva udeleženca, A in B.

A se zavezuje 2,999 MX brez veljavnih povabljencev, zato je koeficient zavezanosti 1.

B se zavezuje 3,000 MX in ima 2 veljavnih povabljencev, zato je koeficient zavezanosti 1.55.

Izračun nagrade za udeleženca A:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Izračun nagrade za udeleženca B:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)