Današnja cena ZORBY

Današnja cena kriptovalute ZORBY (ZORBY) v živo je --, s spremembo 5.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZORBY v USD je -- na ZORBY.

Kriptovaluta ZORBY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 43,194, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B ZORBY. V zadnjih 24 urah se je ZORBY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ZORBY premaknil -0.10% v zadnji uri in -16.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ZORBY (ZORBY)

Tržna kapitalizacija $ 43.19K$ 43.19K $ 43.19K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 43.19K$ 43.19K $ 43.19K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija ZORBY je $ 43.19K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ZORBY je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 43.19K.