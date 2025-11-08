Današnja cena Zoo World

Današnja cena kriptovalute Zoo World (ZOO) v živo je --, s spremembo 1.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZOO v USD je -- na ZOO.

Kriptovaluta Zoo World je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,974.8, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.99M ZOO. V zadnjih 24 urah se je ZOO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01409993, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ZOO premaknil -0.69% v zadnji uri in -11.56% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Zoo World (ZOO)

Tržna kapitalizacija $ 5.97K$ 5.97K $ 5.97K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.97K$ 5.97K $ 5.97K Zaloga v obtoku 999.99M 999.99M 999.99M Skupna ponudba 999,994,256.212575 999,994,256.212575 999,994,256.212575

Trenutna tržna kapitalizacija Zoo World je $ 5.97K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ZOO je 999.99M, skupna ponudba pa znaša 999994256.212575. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.97K.