Kaj je zkLend (ZEND)

zkLend is permissionless money-market protocol natively powered by Starknet, combining zk-rollup scalability, superior transaction speed and cost savings with Etheruem's security. zkLend allows users to deposit and borrow assets into protocol's liquidity pools in a seamless, trustless manner. zkLend is amongst one of the largest and earliest DeFi protocols building on Starknet since early 2022. zkLend currently supports 7 assets: USDC, USDT, DAI, ETH, wstETH, wBTC and STRK, with many more assets to come.

