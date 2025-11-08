Današnja cena ZKFair

Današnja cena kriptovalute ZKFair (ZKF) v živo je --, s spremembo 7.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZKF v USD je -- na ZKF.

Kriptovaluta ZKFair je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 258,845, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00B ZKF. V zadnjih 24 urah se je ZKF trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02491955, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ZKF premaknil -1.95% v zadnji uri in +17.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ZKFair (ZKF)

Tržna kapitalizacija $ 258.85K$ 258.85K $ 258.85K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 258.85K$ 258.85K $ 258.85K Zaloga v obtoku 10.00B 10.00B 10.00B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija ZKFair je $ 258.85K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ZKF je 10.00B, skupna ponudba pa znaša 10000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 258.85K.