Današnja cena Zivoe Vault

Današnja cena kriptovalute Zivoe Vault (ZVLT) v živo je $ 1.042, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZVLT v USD je $ 1.042 na ZVLT.

Kriptovaluta Zivoe Vault je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,295,311, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.14M ZVLT. V zadnjih 24 urah se je ZVLT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.046, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.028.

V kratkoročni uspešnosti se je ZVLT premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Zivoe Vault (ZVLT)

Tržna kapitalizacija $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.40M$ 6.40M $ 6.40M Zaloga v obtoku 6.14M 6.14M 6.14M Skupna ponudba 6,141,235.379807902 6,141,235.379807902 6,141,235.379807902

Trenutna tržna kapitalizacija Zivoe Vault je $ 6.30M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ZVLT je 6.14M, skupna ponudba pa znaša 6141235.379807902. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.40M.