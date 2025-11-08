BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Zirodelta v živo je 0.00185529 USD. Tržna kapitalizacija ZDLT je 1,853,271 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ZDLT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ZDLT

Informacije o ceni ZDLT

Kaj je ZDLT

Uradna spletna stran ZDLT

Tokenomika ZDLT

Napoved cen ZDLT

Zirodelta Logotip

Zirodelta Cena (ZDLT)

Nerazporejeno

Cena 1 ZDLT v USD v živo:

$0.00185529
-3.90%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
Zirodelta (ZDLT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:43:31 (UTC+8)

Današnja cena Zirodelta

Današnja cena kriptovalute Zirodelta (ZDLT) v živo je $ 0.00185529, s spremembo 3.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZDLT v USD je $ 0.00185529 na ZDLT.

Kriptovaluta Zirodelta je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,853,271, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.91M ZDLT. V zadnjih 24 urah se je ZDLT trgovalo med $ 0.00184371 (najnižje) in $ 0.00215 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00822159, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00008755.

V kratkoročni uspešnosti se je ZDLT premaknil -0.15% v zadnji uri in -32.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Zirodelta (ZDLT)

$ 1.85M
--
$ 1.85M
999.91M
999,912,657.1277939
Trenutna tržna kapitalizacija Zirodelta je $ 1.85M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ZDLT je 999.91M, skupna ponudba pa znaša 999912657.1277939. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.85M.

Zgodovina cene Zirodelta, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00184371
24H Nizka
$ 0.00215
24H Visoka

$ 0.00184371
$ 0.00215
$ 0.00822159
$ 0.00008755
-0.15%

-3.92%

-32.84%

-32.84%

Zgodovina cen Zirodelta (ZDLT) v USD

Danes je bila sprememba cene Zirodelta v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Zirodelta v USD $ +0.0005076444.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Zirodelta v USD $ -0.0010882038.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Zirodelta v USD $ +0.00172202292387384112.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-3.92%
30 dni$ +0.0005076444+27.36%
60 dni$ -0.0010882038-58.65%
90 dni$ +0.00172202292387384112+1,292.16%

Napoved cene za kriptovaluto Zirodelta

Napoved cene Zirodelta (ZDLT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ZDLT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Zirodelta (ZDLT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Zirodelta lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Zirodelta v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ZDLT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Zirodelta.

Kaj je Zirodelta (ZDLT)

Zirodelta is a decentralized protocol built on the Solana blockchain, designed to innovate funding rate farming. It utilizes the $ZDLT token and an advanced trading bot to optimize arbitrage opportunities through automated, oracle-driven technology. The protocol aims to enhance trading efficiency and profitability for users in the decentralized finance (DeFi) space by capturing funding fees and converting market volatility into steady yields.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Zirodelta (ZDLT)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Zirodelta

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Zirodelta?
Če bi kriptovaluta Zirodelta rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Zirodelta.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:43:31 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Zirodelta (ZDLT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Zirodelta

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.