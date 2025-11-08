Današnja cena Zirodelta

Današnja cena kriptovalute Zirodelta (ZDLT) v živo je $ 0.00185529, s spremembo 3.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZDLT v USD je $ 0.00185529 na ZDLT.

Kriptovaluta Zirodelta je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,853,271, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.91M ZDLT. V zadnjih 24 urah se je ZDLT trgovalo med $ 0.00184371 (najnižje) in $ 0.00215 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00822159, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00008755.

V kratkoročni uspešnosti se je ZDLT premaknil -0.15% v zadnji uri in -32.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Zirodelta (ZDLT)

Tržne informacije Zirodelta (ZDLT)

Tržna kapitalizacija $ 1.85M
Volumen (24H) --
Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.85M
Zaloga v obtoku 999.91M
Skupna ponudba 999,912,657.1277939

Trenutna tržna kapitalizacija Zirodelta je $ 1.85M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ZDLT je 999.91M, skupna ponudba pa znaša 999912657.1277939. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.85M.