Tokenomika Zeuz (ZEUZ)

Odkrijte ključne vpoglede v Zeuz (ZEUZ), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 08:03:12 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Zeuz (ZEUZ)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Zeuz (ZEUZ), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 28.88K
$ 28.88K$ 28.88K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 28.88K
$ 28.88K$ 28.88K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00512081
$ 0.00512081$ 0.00512081
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00002666
$ 0.00002666$ 0.00002666
Trenutna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Informacije o Zeuz (ZEUZ)

Zeuz is currently a perpetual DEX platform that is powered via Reya, aiming to support everything and everywhere. Currently users can open long/short positions with up to 100x leverage, with the ability to do partial closing, take profit, stop loss and limit orders. Our platform allows users to trade via isolated or cross margin, meaning their capital can be used more efficiently. There is also ability to stake the stable coin, which will allow to both accrue interest on the stable coin as well as use that same stable for the margin in perps trading

Uradna spletna stran:
https://zeuz.trade
Bela knjiga:
https://docs.zeuz.trade

Tokenomika Zeuz (ZEUZ): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Zeuz (ZEUZ) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ZEUZ, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ZEUZ.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ZEUZ, raziščite ceno žetona ZEUZ v živo!

Napoved cene ZEUZ

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ZEUZ? Naša stran za napovedovanje cen ZEUZ združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

