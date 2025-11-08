BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute ZERA v živo je 0.02510264 USD. Tržna kapitalizacija ZERA je 25,157,051 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ZERA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ZERA

Informacije o ceni ZERA

Kaj je ZERA

Uradna spletna stran ZERA

Tokenomika ZERA

Napoved cen ZERA

ZERA Logotip

ZERA Cena (ZERA)

Nerazporejeno

Cena 1 ZERA v USD v živo:

$0.02516977
+3.30%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
ZERA (ZERA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:43:24 (UTC+8)

Današnja cena ZERA

Današnja cena kriptovalute ZERA (ZERA) v živo je $ 0.02510264, s spremembo 5.27 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZERA v USD je $ 0.02510264 na ZERA.

Kriptovaluta ZERA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 25,157,051, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.37M ZERA. V zadnjih 24 urah se je ZERA trgovalo med $ 0.02384629 (najnižje) in $ 0.03752029 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04713878, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01352042.

V kratkoročni uspešnosti se je ZERA premaknil -1.60% v zadnji uri in +22.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ZERA (ZERA)

$ 25.16M
--
$ 25.16M
999.37M
999,374,664.1305952
Trenutna tržna kapitalizacija ZERA je $ 25.16M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ZERA je 999.37M, skupna ponudba pa znaša 999374664.1305952. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 25.16M.

Zgodovina cene ZERA, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.02384629
24H Nizka
$ 0.03752029
24H Visoka

$ 0.02384629
$ 0.03752029
$ 0.04713878
$ 0.01352042
-1.60%

+5.27%

+22.00%

+22.00%

Zgodovina cen ZERA (ZERA) v USD

Danes je bila sprememba cene ZERA v USD $ +0.00125636.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene ZERA v USD $ -0.0008463405.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene ZERA v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene ZERA v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00125636+5.27%
30 dni$ -0.0008463405-3.37%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto ZERA

Napoved cene ZERA (ZERA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ZERA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ZERA (ZERA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena ZERA lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ZERA v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ZERA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ZERA.

Kaj je ZERA (ZERA)

What Is ZERA?

ZERA is a zero-knowledge (ZK) privacy protocol on Solana that enables shielded balances, private transfers, and offline-capable peer-to-peer exchange for existing crypto assets (e.g., USDC, USDT, SOL + more). The project is developed by Zera Labs with the goal of providing cash-like privacy while remaining non-custodial and compatible with existing stablecoin rails.

At the protocol level, users deposit supported assets directly into the protocol and receive “cryptographic notes.” These notes can be transferred privately without the need for an internet connection and later withdrawn back to the same underlying asset. The direct-deposit architecture creates an unified, asset-agnostic anonymity set with clean composability for wallets, relayers, and dApps - without wrapped assets or AMM routing

How Does It Work?

ZERA’s core privacy layer is built on well-studied primitives:

  • Commitments & Nullifiers: Values are committed using Pedersen commitments; unique nullifiers prevent double-spends while keeping linkability hidden.

  • Zero-Knowledge Proofs: Transactions are proven with succinct zk-SNARKs (e.g., Groth16) so validators verify correctness without learning senders, receivers, or amounts.

  • Unified Pool: All notes share a common anonymity set. Optional relayers can submit withdrawals for users, helping further break the link between their network activity and identity.

The protocol is non-custodial; users retain control of their keys and notes. Because deposits/withdrawals map to the same underlying assets, accounting remains transparent at the reserve level while individual transfers stay private.

What Is the ZERA Token Used For?

ZERA is a value-accrual token tied to protocol activity. Its design centers on usage-driven, programmatic burns (i.e., a fraction of protocol volume triggers token burns executed by the program). This mechanism ties token supply reduction directly to adoption, while avoiding direct fees on private transactions.

This approach is intended to align stakeholders with protocol growth while minimizing regulatory complexity associated with fee collection or custody.

Founder & Origin

Led & founded by Hayden “Dax” Porter, a former MetaMask engineer with past roles at USAA and Twitter. The initiative began as a critical response to the state of the industry and a push toward “true digital cash” - prioritizing private, permissionless payments over speculation.

Initially charted as a multi-year PhD-by-publication from concept to product, the effort matured into Zera Labs in 2025, expanding the scope to a privacy-preserving cash layer and an extensible ZK ecosystem.

Privacy & Extensibility

  • Privacy + Compliance Posture: The protocol is non-custodial, does not require intermediate pegs, and avoids direct protocol fees. Reserves always remain fully backed by deposits, and optional relayers further reduce network-level linkability
  • Extensibility: The architecture is designed to add more collateral types and, over time, support cross-chain sources through adapter modules while preserving unified anonymity sets and burn accounting.

ZERA provides private, cash-like transfers for mainstream assets on Solana, couples usage to transparent token burns, and focuses on practical deployability: direct deposits, efficient ZK verification, and a developer-ready stack.

Welcome to the new Zero-knowledge Era.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir ZERA (ZERA)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o ZERA

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ZERA?
Če bi kriptovaluta ZERA rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ZERA.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:43:24 (UTC+8)

