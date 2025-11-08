Današnja cena ZERA

Današnja cena kriptovalute ZERA (ZERA) v živo je $ 0.02510264, s spremembo 5.27 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZERA v USD je $ 0.02510264 na ZERA.

Kriptovaluta ZERA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 25,157,051, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.37M ZERA. V zadnjih 24 urah se je ZERA trgovalo med $ 0.02384629 (najnižje) in $ 0.03752029 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04713878, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01352042.

V kratkoročni uspešnosti se je ZERA premaknil -1.60% v zadnji uri in +22.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ZERA (ZERA)

Trenutna tržna kapitalizacija ZERA je $ 25.16M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ZERA je 999.37M, skupna ponudba pa znaša 999374664.1305952. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 25.16M.