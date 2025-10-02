Odkrijte ključne vpoglede v ZENZO (ZNZ), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ZENZO (ZNZ), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

ZENZO is a all-encompassing ecosystem designed specifically for gamers and game developers. The foundation is the dedicated Proof of Stake gaming blockchain, known as ZENZO Blockchain. The multi-faceted driving force within this network is the ZENZO Coin, known as ZNZ. The primary vision is to facilitate adoption and awareness of both blockchain and cryptocurrency in the gaming industry. Within the Ecosystem, there are primarily 4 different elements: ZENZO Core (Blockchain, Coin, Wallet), ZENZO Arcade (Digital Marketplace), ZENZO Forge (Scalable Mesh Network), and the ZENZO Hatchery (Game Incubator). Each one of these elements offers a unique and separate approach to solve specific problems, while supporting the other elements. To learn more about the benefits of each of these elements, please visit the official website, https://zenzo.io .

Zdaj, ko razumete tokenomiko ZNZ, raziščite ceno žetona ZNZ v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ZNZ, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike ZENZO (ZNZ) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ZNZ? Naša stran za napovedovanje cen ZNZ združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

