ZENZO is a all-encompassing ecosystem designed specifically for gamers and game developers. The foundation is the dedicated Proof of Stake gaming blockchain, known as ZENZO Blockchain. The multi-faceted driving force within this network is the ZENZO Coin, known as ZNZ. The primary vision is to facilitate adoption and awareness of both blockchain and cryptocurrency in the gaming industry. Within the Ecosystem, there are primarily 4 different elements: ZENZO Core (Blockchain, Coin, Wallet), ZENZO Arcade (Digital Marketplace), ZENZO Forge (Scalable Mesh Network), and the ZENZO Hatchery (Game Incubator). Each one of these elements offers a unique and separate approach to solve specific problems, while supporting the other elements. To learn more about the benefits of each of these elements, please visit the official website, https://zenzo.io.
Tokenomika ZENZO (ZNZ): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike ZENZO (ZNZ) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ZNZ, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ZNZ.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ZNZ, raziščite ceno žetona ZNZ v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
