Današnja cena Zentra

Današnja cena kriptovalute Zentra (ZNTR) v živo je $ 0.00001559, s spremembo 4.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZNTR v USD je $ 0.00001559 na ZNTR.

Kriptovaluta Zentra je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 15,591.85, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B ZNTR. V zadnjih 24 urah se je ZNTR trgovalo med $ 0.00001419 (najnižje) in $ 0.00001608 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00036058, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001394.

V kratkoročni uspešnosti se je ZNTR premaknil +4.77% v zadnji uri in -14.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Zentra (ZNTR)

Tržna kapitalizacija $ 15.59K$ 15.59K $ 15.59K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 15.59K$ 15.59K $ 15.59K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

