Današnja cena Zencore AI

Današnja cena kriptovalute Zencore AI (ZCORE) v živo je $ 0.00524975, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZCORE v USD je $ 0.00524975 na ZCORE.

Kriptovaluta Zencore AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,249.75, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00M ZCORE. V zadnjih 24 urah se je ZCORE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.109964, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0052013.

V kratkoročni uspešnosti se je ZCORE premaknil -- v zadnji uri in -7.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Zencore AI (ZCORE)

Tržna kapitalizacija $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Zaloga v obtoku 1.00M 1.00M 1.00M Skupna ponudba 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Zencore AI je $ 5.25K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ZCORE je 1.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.25K.