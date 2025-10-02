Tokenomika Zeitgeist (ZTG)
Tokenomika in analiza cen Zeitgeist (ZTG)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Zeitgeist (ZTG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Zeitgeist (ZTG)
Zeitgeist is a decentralized prediction market protocol. Built in Substrate, it is a live parachain of Kusama (the sister chain of Polkadot). Zeitgeist is building an application that not only allows users to make various predictions on numerous markets, but also allows for them to create their own markets - with a full SDK being made available for software developers. In addition to a holistic Prediction Market offering, Zeitgeist also plans to implement the “futarchy form of governance” to its blockchain protocol: A governance model proposed by economist Robin Hanson whereby decisions are arrived via prediction markets as opposed to traditional “one man one vote” democratic consensus.
Tokenomika Zeitgeist (ZTG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Zeitgeist (ZTG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ZTG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ZTG.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ZTG, raziščite ceno žetona ZTG v živo!
