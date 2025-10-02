Tokenomika Zeitgeist (ZTG)

Tokenomika Zeitgeist (ZTG)

Odkrijte ključne vpoglede v Zeitgeist (ZTG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 08:02:43 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Zeitgeist (ZTG)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Zeitgeist (ZTG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 309.33K
$ 309.33K$ 309.33K
Skupna ponudba:
$ 115.46M
$ 115.46M$ 115.46M
Razpoložljivi obtok:
$ 92.14M
$ 92.14M$ 92.14M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 387.65K
$ 387.65K$ 387.65K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.325145
$ 0.325145$ 0.325145
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00322863
$ 0.00322863$ 0.00322863
Trenutna cena:
$ 0.00335734
$ 0.00335734$ 0.00335734

Informacije o Zeitgeist (ZTG)

Zeitgeist is a decentralized prediction market protocol. Built in Substrate, it is a live parachain of Kusama (the sister chain of Polkadot). Zeitgeist is building an application that not only allows users to make various predictions on numerous markets, but also allows for them to create their own markets - with a full SDK being made available for software developers. In addition to a holistic Prediction Market offering, Zeitgeist also plans to implement the “futarchy form of governance” to its blockchain protocol: A governance model proposed by economist Robin Hanson whereby decisions are arrived via prediction markets as opposed to traditional “one man one vote” democratic consensus.

Uradna spletna stran:
https://zeitgeist.pm/

Tokenomika Zeitgeist (ZTG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Zeitgeist (ZTG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ZTG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ZTG.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ZTG, raziščite ceno žetona ZTG v živo!

Napoved cene ZTG

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ZTG? Naša stran za napovedovanje cen ZTG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti