Današnja cena Zedxion USDZ

Današnja cena kriptovalute Zedxion USDZ (USDZ) v živo je $ 0.964148, s spremembo 2.68 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USDZ v USD je $ 0.964148 na USDZ.

Kriptovaluta Zedxion USDZ je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,425,462, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 8.74M USDZ. V zadnjih 24 urah se je USDZ trgovalo med $ 0.96411 (najnižje) in $ 0.998449 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.75, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.907801.

V kratkoročni uspešnosti se je USDZ premaknil -0.61% v zadnji uri in -3.72% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Zedxion USDZ (USDZ)

Tržna kapitalizacija $ 8.43M$ 8.43M $ 8.43M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 83.89B$ 83.89B $ 83.89B Zaloga v obtoku 8.74M 8.74M 8.74M Skupna ponudba 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Zedxion USDZ je $ 8.43M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba USDZ je 8.74M, skupna ponudba pa znaša 87000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 83.89B.