Današnja cena ZARO Coin

Današnja cena kriptovalute ZARO Coin (ZARO) v živo je --, s spremembo 2.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZARO v USD je -- na ZARO.

Kriptovaluta ZARO Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 626,282, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 704.87M ZARO. V zadnjih 24 urah se je ZARO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00162395, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ZARO premaknil -0.62% v zadnji uri in -29.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ZARO Coin (ZARO)

Tržna kapitalizacija $ 626.28K$ 626.28K $ 626.28K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 888.50K$ 888.50K $ 888.50K Zaloga v obtoku 704.87M 704.87M 704.87M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija ZARO Coin je $ 626.28K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ZARO je 704.87M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 888.50K.