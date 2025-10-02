Odkrijte ključne vpoglede v ZambesiGold (ZGD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ZGD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike ZambesiGold (ZGD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

