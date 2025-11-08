Današnja cena YUUKI

Današnja cena kriptovalute YUUKI (YUUKI) v živo je $ 0.00176079, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YUUKI v USD je $ 0.00176079 na YUUKI.

Kriptovaluta YUUKI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 36,977, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 21.00M YUUKI. V zadnjih 24 urah se je YUUKI trgovalo med $ 0.00176079 (najnižje) in $ 0.00176079 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03770389, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00172082.

V kratkoročni uspešnosti se je YUUKI premaknil -- v zadnji uri in -16.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije YUUKI (YUUKI)

Tržna kapitalizacija $ 36.98K$ 36.98K $ 36.98K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 36.98K$ 36.98K $ 36.98K Zaloga v obtoku 21.00M 21.00M 21.00M Skupna ponudba 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija YUUKI je $ 36.98K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba YUUKI je 21.00M, skupna ponudba pa znaša 21000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 36.98K.