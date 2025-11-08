Današnja cena Yunai by Virtuals

Današnja cena kriptovalute Yunai by Virtuals (YUNAI) v živo je $ 0.00290919, s spremembo 11.62 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YUNAI v USD je $ 0.00290919 na YUNAI.

Kriptovaluta Yunai by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,909,190, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B YUNAI. V zadnjih 24 urah se je YUNAI trgovalo med $ 0.0026063 (najnižje) in $ 0.00323549 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00559535, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00164325.

V kratkoročni uspešnosti se je YUNAI premaknil -0.12% v zadnji uri in -22.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Yunai by Virtuals (YUNAI)

Tržna kapitalizacija $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Yunai by Virtuals je $ 2.91M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba YUNAI je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.91M.