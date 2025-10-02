Tokenomika Yuna AI (YUNA)

Odkrijte ključne vpoglede v Yuna AI (YUNA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 17:38:44 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Yuna AI (YUNA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Yuna AI (YUNA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen.

Tržna kapitalizacija:
$ 11.87K
$ 11.87K$ 11.87K
Skupna ponudba:
$ 999.61M
$ 999.61M$ 999.61M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.61M
$ 999.61M$ 999.61M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 11.87K
$ 11.87K$ 11.87K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00136538
$ 0.00136538$ 0.00136538
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.0000076
$ 0.0000076$ 0.0000076
Trenutna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Informacije o Yuna AI (YUNA)

Yuna is an AI trend-fund manager that automatically monitors X (Twitter) for emerging trends and launches tokens based on them. Using advanced data analysis algorithms, Yuna creates investment proposals that go through 30-minute community voting. After approval, Yuna automatically creates and launches tokens on PumpFun, securing first position and maximizing profits. All profits are distributed between $YUNA token buybacks and fund growth for future deals. During the beta phase, voting is open to everyone, but this feature will become exclusive to $YUNA holders in the future. Join the first fully automated AI trend-fund where artificial intelligence and community wisdom create unique investment opportunities.

Uradna spletna stran:
https://yuna.vc/

Tokenomika Yuna AI (YUNA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Yuna AI (YUNA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov YUNA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov YUNA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko YUNA, raziščite ceno žetona YUNA v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

