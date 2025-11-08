Današnja cena YULI

Današnja cena kriptovalute YULI (YULI) v živo je $ 0.00006879, s spremembo 6.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YULI v USD je $ 0.00006879 na YULI.

Kriptovaluta YULI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 550,336, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 8.00B YULI. V zadnjih 24 urah se je YULI trgovalo med $ 0.00006319 (najnižje) in $ 0.00006957 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00367269, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001104.

V kratkoročni uspešnosti se je YULI premaknil -0.00% v zadnji uri in +1.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije YULI (YULI)

Tržna kapitalizacija $ 550.34K$ 550.34K $ 550.34K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 550.34K$ 550.34K $ 550.34K Zaloga v obtoku 8.00B 8.00B 8.00B Skupna ponudba 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0

