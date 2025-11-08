BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Yucky v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija YUCKY je 26,038 USD. Spremljajte posodobitve cen iz YUCKY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Yucky v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija YUCKY je 26,038 USD. Spremljajte posodobitve cen iz YUCKY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o YUCKY

Informacije o ceni YUCKY

Kaj je YUCKY

Uradna spletna stran YUCKY

Tokenomika YUCKY

Napoved cen YUCKY

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Yucky Logotip

Yucky Cena (YUCKY)

Nerazporejeno

Cena 1 YUCKY v USD v živo:

--
----
+6.70%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Yucky (YUCKY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:53:10 (UTC+8)

Današnja cena Yucky

Današnja cena kriptovalute Yucky (YUCKY) v živo je --, s spremembo 6.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YUCKY v USD je -- na YUCKY.

Kriptovaluta Yucky je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 26,038, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.95M YUCKY. V zadnjih 24 urah se je YUCKY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je YUCKY premaknil -- v zadnji uri in -28.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Yucky (YUCKY)

$ 26.04K
$ 26.04K$ 26.04K

--
----

$ 26.04K
$ 26.04K$ 26.04K

999.95M
999.95M 999.95M

999,954,465.137938
999,954,465.137938 999,954,465.137938

Trenutna tržna kapitalizacija Yucky je $ 26.04K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba YUCKY je 999.95M, skupna ponudba pa znaša 999954465.137938. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 26.04K.

Zgodovina cene Yucky, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+6.71%

-28.82%

-28.82%

Zgodovina cen Yucky (YUCKY) v USD

Danes je bila sprememba cene Yucky v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Yucky v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Yucky v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Yucky v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+6.71%
30 dni$ 0-51.29%
60 dni$ 0-64.72%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Yucky

Napoved cene Yucky (YUCKY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena YUCKY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Yucky (YUCKY) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Yucky lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Yucky v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen YUCKY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Yucky.

Kaj je Yucky (YUCKY)

The project is memecoin made on solana about a character called Yucky who is a old school meme from 4chan.

Yucky is the Evil twin of Bucky which is also a 4chan meme and it's at over 30M ATH atm.

We recent project and we are aiming to be a multi millions memecoin in the solana world.

The project is pretty solid atm and the community is working hard to make it even bigger.

Memecoin world is really big and it keeps growing harder and harder on the solana ecosystem, and I think Yucky has the potencial to be one of the biggest.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Yucky (YUCKY)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Yucky

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Yucky?
Če bi kriptovaluta Yucky rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Yucky.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:53:10 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Yucky (YUCKY)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Yucky

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

Splendor

Splendor

SPLD

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.3310
$0.3310$0.3310

+562.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.27360
$0.27360$0.27360

+150.25%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01149
$0.01149$0.01149

+82.38%

0G

0G

0G

$1.693
$1.693$1.693

+62.16%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000009016
$0.000009016$0.000009016

+50.26%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.