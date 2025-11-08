Današnja cena Yucky

Današnja cena kriptovalute Yucky (YUCKY) v živo je --, s spremembo 6.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YUCKY v USD je -- na YUCKY.

Kriptovaluta Yucky je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 26,038, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.95M YUCKY. V zadnjih 24 urah se je YUCKY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je YUCKY premaknil -- v zadnji uri in -28.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Yucky (YUCKY)

Tržna kapitalizacija $ 26.04K$ 26.04K $ 26.04K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 26.04K$ 26.04K $ 26.04K Zaloga v obtoku 999.95M 999.95M 999.95M Skupna ponudba 999,954,465.137938 999,954,465.137938 999,954,465.137938

Trenutna tržna kapitalizacija Yucky je $ 26.04K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba YUCKY je 999.95M, skupna ponudba pa znaša 999954465.137938. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 26.04K.