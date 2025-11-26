Kaj je YOURAI

Tokenomika YOUR AI (YOURAI) Odkrijte ključne vpoglede v YOUR AI (YOURAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen YOUR AI (YOURAI) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za YOUR AI (YOURAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 15.65K $ 15.65K $ 15.65K Skupna ponudba: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Razpoložljivi obtok: $ 46.10M $ 46.10M $ 46.10M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 339.56K $ 339.56K $ 339.56K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.53518 $ 0.53518 $ 0.53518 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0.00033956 $ 0.00033956 $ 0.00033956 Preberite več o ceni YOUR AI (YOURAI) Kupite YOURAI zdaj!

Informacije o YOUR AI (YOURAI) Uradna spletna stran: https://your.io/token Bela knjiga: https://info.your.io

Tokenomika YOUR AI (YOURAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike YOUR AI (YOURAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov YOURAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov YOURAI. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko YOURAI, raziščite ceno žetona YOURAI v živo!

Napoved cene YOURAI Želite vedeti, v katero smer se bo gibal YOURAI? Naša stran za napovedovanje cen YOURAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona YOURAI zdaj!

