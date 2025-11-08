Današnja cena YOUR AI

Današnja cena kriptovalute YOUR AI (YOURAI) v živo je $ 0.00036078, s spremembo 4.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YOURAI v USD je $ 0.00036078 na YOURAI.

Kriptovaluta YOUR AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 16,644.41, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 46.10M YOURAI. V zadnjih 24 urah se je YOURAI trgovalo med $ 0.00034608 (najnižje) in $ 0.00039542 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.53518, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00032493.

V kratkoročni uspešnosti se je YOURAI premaknil +0.07% v zadnji uri in -13.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije YOUR AI (YOURAI)

Tržna kapitalizacija $ 16.64K$ 16.64K $ 16.64K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 361.05K$ 361.05K $ 361.05K Zaloga v obtoku 46.10M 46.10M 46.10M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija YOUR AI je $ 16.64K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba YOURAI je 46.10M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 361.05K.