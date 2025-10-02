Tokenomika You Dont Want This Life (YDWTL)

Odkrijte ključne vpoglede v You Dont Want This Life (YDWTL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 13:00:53 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen You Dont Want This Life (YDWTL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za You Dont Want This Life (YDWTL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 4.70K
$ 4.70K
Skupna ponudba:
$ 997.60M
$ 997.60M
Razpoložljivi obtok:
$ 997.60M
$ 997.60M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 4.70K
$ 4.70K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00221643
$ 0.00221643
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0

Informacije o You Dont Want This Life (YDWTL)

You Dont Want This Life is a streetwear lifestyle brand born in Toronto, raised in London that lost everything due to the covid crisis. We are built on a family mentality for those who resonate with our culture and lifestyle. This means overcoming adversity, hard work, and creativity, which is expressed in what we choose to wear every day and now in meme lifestyle culture. We plan to do some cool stuff like free merch giveaways for our community, NFT drops and much more. By holding YDWTL you are part of our tribe. We have been around for 8 plus years through the ups and downs of life and somehow we still stand and we don't plan on changing that! Now let's shill it! $YDWTL

Uradna spletna stran:
https://youdontwantthislife.com/
Bela knjiga:
https://www.youdontwantthislife.com/pages/click-major-trending

Tokenomika You Dont Want This Life (YDWTL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike You Dont Want This Life (YDWTL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov YDWTL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov YDWTL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko YDWTL, raziščite ceno žetona YDWTL v živo!

Napoved cene YDWTL

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal YDWTL? Naša stran za napovedovanje cen YDWTL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

