Tokenomika Yoko (YOKO)
Tokenomika in analiza cen Yoko (YOKO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Yoko (YOKO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Yoko (YOKO)
Yoko.live is a no-code platform for creating AI agents on FTM/Sonic. Our mission is to empower non-technical creators and simplify AI agent creation to a three-minute process. Users can train agents with inputs like Reddit or PDF files. We use NFTs for agent control and asset management. Yoko features a bonding curve for AI-generated coins, combining AI with memes and offering token utility for $YOKO. Explore our website and join us on X and Telegram.
Tokenomika Yoko (YOKO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Yoko (YOKO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov YOKO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov YOKO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko YOKO, raziščite ceno žetona YOKO v živo!
