Yoko.live is a no-code platform for creating AI agents on FTM/Sonic. Our mission is to empower non-technical creators and simplify AI agent creation to a three-minute process. Users can train agents with inputs like Reddit or PDF files. We use NFTs for agent control and asset management. Yoko features a bonding curve for AI-generated coins, combining AI with memes and offering token utility for $YOKO. Explore our website and join us on X and Telegram.

Zdaj, ko razumete tokenomiko YOKO, raziščite ceno žetona YOKO v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov YOKO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Yoko (YOKO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal YOKO? Naša stran za napovedovanje cen YOKO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

