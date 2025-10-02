Odkrijte ključne vpoglede v Yod Agent (YOD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Yod Agent ensures fair token deployments by featuring advanced customization of launch parameters. By allowing token creators to choose a max wallet and a hardcap for the presale when creating their token, Yod Agent ensures a launch free of snipers and malicious actors, providing a transparent launch.

Yod Agent is a platform that simplifies the process of creating tokens and investing in presales via Twitter thanks to AI.

Zdaj, ko razumete tokenomiko YOD, raziščite ceno žetona YOD v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov YOD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Yod Agent (YOD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal YOD? Naša stran za napovedovanje cen YOD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

