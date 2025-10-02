Tokenomika Yod Agent (YOD)

Tokenomika Yod Agent (YOD)

Odkrijte ključne vpoglede v Yod Agent (YOD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 17:38:24 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Yod Agent (YOD)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Yod Agent (YOD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 13.22K
$ 13.22K$ 13.22K
Skupna ponudba:
$ 899.34M
$ 899.34M$ 899.34M
Razpoložljivi obtok:
$ 899.34M
$ 899.34M$ 899.34M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 13.22K
$ 13.22K$ 13.22K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00394946
$ 0.00394946$ 0.00394946
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Informacije o Yod Agent (YOD)

Yod Agent is a platform that simplifies the process of creating tokens and investing in presales via Twitter thanks to AI.

Yod Agent ensures fair token deployments by featuring advanced customization of launch parameters. By allowing token creators to choose a max wallet and a hardcap for the presale when creating their token, Yod Agent ensures a launch free of snipers and malicious actors, providing a transparent launch.

Details of each token creation and investment are available on the Yod Agent website, ensuring total transparency. Each step, from token creation to successful user investments and deployment, is analyzed by AI and translated into an informative tweet.

Uradna spletna stran:
https://yodagent.com/
Bela knjiga:
https://yodagent.com/docs

Tokenomika Yod Agent (YOD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Yod Agent (YOD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov YOD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov YOD.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko YOD, raziščite ceno žetona YOD v živo!

Napoved cene YOD

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal YOD? Naša stran za napovedovanje cen YOD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti