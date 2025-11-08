Današnja cena Yobi

Današnja cena kriptovalute Yobi (YOBI) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YOBI v USD je -- na YOBI.

Kriptovaluta Yobi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 18,611.52, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.69B YOBI. V zadnjih 24 urah se je YOBI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je YOBI premaknil -- v zadnji uri in -18.03% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Yobi (YOBI)

Tržna kapitalizacija $ 18.61K$ 18.61K $ 18.61K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 18.61K$ 18.61K $ 18.61K Zaloga v obtoku 420.69B 420.69B 420.69B Skupna ponudba 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Yobi je $ 18.61K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba YOBI je 420.69B, skupna ponudba pa znaša 420690000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 18.61K.