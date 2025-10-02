Odkrijte ključne vpoglede v Yield Yak (YAK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Staked $YAK will receive $AVAX. YY network revenue (collected in tokens, usually) will be converted to AVAX and distributed to stakers.

Yield Yak is an easy-to-use tool to earn more yield from DeFi farming on the Avalanche network. It is a community-driven project. Our community compounds rewards, suggests new strategies, proposes key configuration updates and contributes to development. Yield Yak farms can run forever, without the team's involvement. Staked $YAK will receive $AVAX. YY network revenue (collected in tokens, usually) will be converted to AVAX and distributed to stakers.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov YAK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Yield Yak (YAK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

