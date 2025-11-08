Današnja cena YellowFangUSD1

Današnja cena kriptovalute YellowFangUSD1 (YFUSD1) v živo je $ 0.0000055, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YFUSD1 v USD je $ 0.0000055 na YFUSD1.

Kriptovaluta YellowFangUSD1 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,495.67, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B YFUSD1. V zadnjih 24 urah se je YFUSD1 trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0001912, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000534.

V kratkoročni uspešnosti se je YFUSD1 premaknil -- v zadnji uri in -2.99% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije YellowFangUSD1 (YFUSD1)

Tržna kapitalizacija $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

