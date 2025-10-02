Tokenomika Yeet (YEET)

Tokenomika Yeet (YEET)

Odkrijte ključne vpoglede v Yeet (YEET), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 08:01:26 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Yeet (YEET)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Yeet (YEET), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 639.66M
$ 639.66M$ 639.66M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.81M
$ 3.81M$ 3.81M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.02429735
$ 0.02429735$ 0.02429735
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00161123
$ 0.00161123$ 0.00161123
Trenutna cena:
$ 0.00381238
$ 0.00381238$ 0.00381238

Informacije o Yeet (YEET)

Yeet is one of the most prominent brands in the Berachain ecosystem and home to the most Yeetarded movements and products, including the Yeetard NFTs.

There are 3 different core products:

  1. Yeet Game: This is the flagship product, and is a mix of DeFi and onchain gaming which has created a game in which players can play and win $BERA and get $YEET prizes just for playing
  2. YeetBonds: An open marketplace for OTC sales where users can buy their favorite Berachain ecosystem tokens at a discount to market price. This is a collaboration with Bond Protocol, formerly known as OlympusPro
  3. Vault: A yield product that farms liquidity and compounds rewards in a complex high yield DeFi yield farming strategy, but made simple and Yeetard-friendly for users

$YEET staking: Staking $YEET entitles users to receive revenue generated from the suite of Yeet’s products. This revenue is generated in $BERA and stablecoins, not in $YEET. In addition, all earned rewards are automatically farmed in the vault on behalf of users so that their rewards are also earning yield. These rewards may be claimed at any time.

Uradna spletna stran:
https://www.yeetit.xyz

Tokenomika Yeet (YEET): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Yeet (YEET) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov YEET, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov YEET.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko YEET, raziščite ceno žetona YEET v živo!

