Današnja cena kriptovalute Yara AI v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija YARA je 228,347 USD. Spremljajte posodobitve cen iz YARA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Yara AI v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija YARA je 228,347 USD. Spremljajte posodobitve cen iz YARA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o YARA

Informacije o ceni YARA

Kaj je YARA

Uradna spletna stran YARA

Tokenomika YARA

Napoved cen YARA

Yara AI Logotip

Yara AI Cena (YARA)

Nerazporejeno

Cena 1 YARA v USD v živo:

$0.00029336
+6.50%1D
mexc
USD
Yara AI (YARA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:07:34 (UTC+8)

Današnja cena Yara AI

Današnja cena kriptovalute Yara AI (YARA) v živo je --, s spremembo 6.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YARA v USD je -- na YARA.

Kriptovaluta Yara AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 228,347, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 778.31M YARA. V zadnjih 24 urah se je YARA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00210461, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je YARA premaknil +2.12% v zadnji uri in -44.58% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Yara AI (YARA)

$ 228.35K
--
$ 255.28K
778.31M
870,103,210.7864387
Trenutna tržna kapitalizacija Yara AI je $ 228.35K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba YARA je 778.31M, skupna ponudba pa znaša 870103210.7864387. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 255.28K.

Zgodovina cene Yara AI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 0.00210461
$ 0
+2.12%

+6.59%

-44.58%

-44.58%

Zgodovina cen Yara AI (YARA) v USD

Danes je bila sprememba cene Yara AI v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Yara AI v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Yara AI v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Yara AI v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+6.59%
30 dni$ 0+32.20%
60 dni$ 0+113.74%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Yara AI

Napoved cene Yara AI (YARA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena YARA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Yara AI (YARA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Yara AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Yara AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen YARA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Yara AI.

Kaj je Yara AI (YARA)

Yara AI is a pioneering voice-powered AI agent on the Solana blockchain, designed to revolutionize how users interact with cryptocurrency markets. Its primary purpose is to provide real-time, personalized crypto insights and trading strategies through voice commands, making advanced market data accessible to both normies and experienced traders. Yara leverages cutting-edge AI technologies, including ONNX quantization and audio embedding processing, to achieve low-latency voice responses, ensuring a seamless user experience. The project aims to bridge the gap between complex crypto analytics and user-friendly interaction, empowering individuals with life-changing technology. Yara’s utility extends to enhancing trading efficiency, democratizing access to market intelligence, and fostering innovation in the Web3 space. By integrating with Solana’s ecosystem, Yara offers scalable, high-performance solutions that cater to the growing demand for voice-driven AI in decentralized finance. This project is not just about technology; it’s about transforming how people engage with crypto, making it intuitive, accessible, and empowering.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Yara AI (YARA)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Yara AI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Yara AI?
Če bi kriptovaluta Yara AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Yara AI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:07:34 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Yara AI (YARA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.