Današnja cena Yara AI

Današnja cena kriptovalute Yara AI (YARA) v živo je --, s spremembo 6.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YARA v USD je -- na YARA.

Kriptovaluta Yara AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 228,347, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 778.31M YARA. V zadnjih 24 urah se je YARA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00210461, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je YARA premaknil +2.12% v zadnji uri in -44.58% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Yara AI (YARA)

Tržna kapitalizacija $ 228.35K$ 228.35K $ 228.35K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 255.28K$ 255.28K $ 255.28K Zaloga v obtoku 778.31M 778.31M 778.31M Skupna ponudba 870,103,210.7864387 870,103,210.7864387 870,103,210.7864387

