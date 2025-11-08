Današnja cena Yapp Ai

Današnja cena kriptovalute Yapp Ai (YAPP) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YAPP v USD je -- na YAPP.

Kriptovaluta Yapp Ai je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,875.65, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 97.00M YAPP. V zadnjih 24 urah se je YAPP trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je YAPP premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Yapp Ai (YAPP)

Tržna kapitalizacija $ 4.88K$ 4.88K $ 4.88K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Zaloga v obtoku 97.00M 97.00M 97.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

