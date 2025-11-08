Današnja cena YAPE

Današnja cena kriptovalute YAPE (YAPE) v živo je $ 0.00612636, s spremembo 5.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YAPE v USD je $ 0.00612636 na YAPE.

Kriptovaluta YAPE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 115,453, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 18.85M YAPE. V zadnjih 24 urah se je YAPE trgovalo med $ 0.00575106 (najnižje) in $ 0.00617267 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.087726, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00564596.

V kratkoročni uspešnosti se je YAPE premaknil -- v zadnji uri in -13.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije YAPE (YAPE)

Tržna kapitalizacija $ 115.45K$ 115.45K $ 115.45K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 115.45K$ 115.45K $ 115.45K Zaloga v obtoku 18.85M 18.85M 18.85M Skupna ponudba 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556

Trenutna tržna kapitalizacija YAPE je $ 115.45K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba YAPE je 18.85M, skupna ponudba pa znaša 18845271.61203556. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 115.45K.